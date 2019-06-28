В Нижнем Новгороде загорелся цех ГАЗа

УФА, 28 июн - РИА Новости. Литейный цех Горьковского автомобильного завода на площади 300 квадратных метров загорелся в Нижнем Новгороде, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным собеседника, в 12.20 мск спасателям поступила информация о пожаре на Горьковском автомобильном заводе.

"Возгорание произошло в литейном цехе, по предварительным данным, на площади 300 квадратных метров. Персонал завода был эвакуирован, пострадавших и погибших нет. По последней информации, в настоящее время возгорание локализовано, пожарные продолжают тушить огонь", - сказал собеседник агентства.