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РИА Новости

В Нижнем Новгороде загорелся цех ГАЗа

Вчера, 13:15
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Литейный цех Горьковского автомобильного завода на площади 300 квадратных метров загорелся в Нижнем Новгороде, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Нижегородской области.
По данным собеседника, в 12.20 мск спасателям поступила информация о пожаре на Горьковском автомобильном заводе.
"Возгорание произошло в литейном цехе, по предварительным данным, на площади 300 квадратных метров. Персонал завода был эвакуирован, пострадавших и погибших нет. По последней информации, в настоящее время возгорание локализовано, пожарные продолжают тушить огонь", - сказал собеседник агентства.
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