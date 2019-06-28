Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T13:32Z
https://ria.ru/20190628/1556010334.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/58/1556005840_0:84:3118:1838_1036x0_80_0_0_a41de31b9ba8c002aeeea9ffa0dcd34c.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Мэй в беседе с Путиным призвала Россию отпустить украинских моряков

Вчера, 13:15
5302
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту РФ Владимиру Путину о необходимости деэскалации на Украине и призвала Россию отпустить 24 украинских моряков, говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя офиса британского премьера.
Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
27 июня, 13:22
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
"Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что условием любого прогресса является деэскалация конфликта и предоставление свободы 24 украинским морякам, чьи суда были насильно задержаны в Черном море", - заявил представитель офиса премьера.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 11:27
Киеву нужны моряки в российской тюрьме, заявили в Крыму
682421752
Обсудить 5
Саммит G20 в ОсакеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныТереза МэйВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между Россией и Британией
РИА
Новости
Здание Совета Европы в Страсбурге
Россия своевременно сделает взнос в бюджет Совета Европы
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам
Лента
новостей
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Миллер рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал доклад бюро ПАСЕ по МН17 вторжением в компетенцию следствия
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков прокомментировал заявление Мэй про отношения с Россией
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин пообщался с Меркель, Трюдо и бен Сальманом на саммите G20
Разработчики "раздевающего" девушек приложения решили закрыть проект
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Лента новостейМолния