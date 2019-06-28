Мэй в беседе с Путиным призвала Россию отпустить украинских моряков

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту РФ Владимиру Путину о необходимости деэскалации на Украине и призвала Россию отпустить 24 украинских моряков, говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя офиса британского премьера.

Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.

"Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что условием любого прогресса является деэскалация конфликта и предоставление свободы 24 украинским морякам, чьи суда были насильно задержаны в Черном море", - заявил представитель офиса премьера.

Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.