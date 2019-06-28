Россия своевременно сделает взнос в бюджет Совета Европы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва без промедлений внесет взнос в бюджет Совета Европы, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Мы уже заявляли, что, как только будут восстановлены права (российской делегации в ПАСЕ. — Прим. ред.), мы погасим, своевременно это сделаем", — напомнил он.

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

Непростое возвращение

Пять лет назад Москву лишили основных прав в ассамблее на фоне украинских событий и воссоединения с Крымом. В 2017-м Россия перестала платить часть взносов, что привело в серьезным финансовым трудностям в организации.

Весной 2019 года ПАСЕ подготовила резолюцию, приглашающую Москву вернуться. Некоторые члены ассамблеи высказали крайнее возмущение этой инициативой. Киев, Тбилиси и Лондон подготовили более 200 поправок к документу, но принята была лишь одна, после чего голосование прошло в пользу России.