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РИА Новости

Россия своевременно сделает взнос в бюджет Совета Европы

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва без промедлений внесет взнос в бюджет Совета Европы, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Мы уже заявляли, что, как только будут восстановлены права (российской делегации в ПАСЕ. — Прим. ред.), мы погасим, своевременно это сделаем", — напомнил он.

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

Непростое возвращение

Пять лет назад Москву лишили основных прав в ассамблее на фоне украинских событий и воссоединения с Крымом. В 2017-м Россия перестала платить часть взносов, что привело в серьезным финансовым трудностям в организации.
Весной 2019 года ПАСЕ подготовила резолюцию, приглашающую Москву вернуться. Некоторые члены ассамблеи высказали крайнее возмущение этой инициативой. Киев, Тбилиси и Лондон подготовили более 200 поправок к документу, но принята была лишь одна, после чего голосование прошло в пользу России.
После этого Украина потребовала отказать России в восстановлении полномочий, но и это не нашло отклика у большинства, и российскую делегацию полностью восстановили в правах.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Вчера, 08:00
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
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Обсудить 18
Александр ГрушкоПриостановка участия России в работе ПАСЕМИД РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Отличная новость) Значит скоро снова поднимутся цены на внутреннем рынке)
28 июня, 13:53
ssonnytim
1400002
Да-да-да, Россия выплатит все взносы... И за пять лет простоя тоже вернут долг? Может, ещё и с процентами со ставкой центробанка?
28 июня, 14:24
Константин Гололобов
800002
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