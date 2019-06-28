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РИА Новости
Культура

В Нижнем Новгороде наградят лучших современных российских художников

Вчера, 13:12
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© Фото предоставлено Волго-Вятским филиалом ГЦСИ в составе РОСИЗО / Алексей ШевцовЛоготип премии "Инновация"
Логотип премии Инновация
© Фото предоставлено Волго-Вятским филиалом ГЦСИ в составе РОСИЗО / Алексей Шевцов
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Вручение российской награды в области современного искусства – премии "Инновация" – состоится 29 июня в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в Волго-Вятском филиале ГЦСИ-РОСИЗО. Впервые за 14 лет выставка номинантов и церемония награждения пройдут не в Москве. Местом проведения был выбран нижегородский Арсенал.
Несмотря на смену площадки, номинации остались прежними: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект", говорится в пресс-релизе оргкомитета премии. Награждают также и книгу года, есть две внеконкурсные номинации — "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России".
Жюри премии по традиции международное. В него входят директора музеев, кураторы и историки искусства, среди которых, например, директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, глава пражского центра современного искусства Futura Михал Новотный и куратор музея современного искусства Reditory в Гуанчжоу Дэвид Эллиот.
По информации организаторов, на выставке номинантов, которая откроется 30 июня в пространстве Арсенала, будут показаны 35 лучших произведений, художественных проектов и книг, которые демонстрируют срез современного российского искусства за 2018 год. Номинации "Художник года" и "Новая генерация" будут представлены оригинальными произведениями номинантов или их фрагментами, адаптированными к выставке. Проекты-номинанты "Проект года", "Куратор года", "Региональный проект" и "Образовательный проект" будут опубликованы на сайте премии и в каталоге, а также в виде гиперссылок в выставочном пространстве.
© Фото предоставлено Волго-Вятским филиалом ГЦСИ в составе РОСИЗО Монтаж выставки номинантов премии "Инновация"
Монтаж выставки номинантов премии Инновация
© Фото предоставлено Волго-Вятским филиалом ГЦСИ в составе РОСИЗО
Монтаж выставки номинантов премии "Инновация"
Премия была учреждена в 2005 году министерством культуры РФ и Государственным центром современного искусства (теперь – РОСИЗО-ГЦСИ). Директор объединения Софья Грачева на пресс-конференции об "Инновации" этого года отмечала, насколько важно, чтобы культурные события охватывали разные регионы. Возможно, именно с этим и связано решение организаторов провести 14-ю "Инновацию" в Нижнем Новгороде, где работает Арсенал – одно из старейших и на сегодняшний день самое крупное подразделение ГЦСИ, которому больше 20 лет. По словам директора филиала Анны Гор, в городе сформировался круг зрителей, которые активно интересуются современным искусством: Арсенал в среднем ежемесячно посещают порядка девяти тысяч человек.
Перед началом церемонии награждения лауреатов государственной премии Инновация
19 июня, 11:26
Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
В этом году "Инновацию" поддержали и местные власти, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил журналистам, что "Арсенал" может стать постоянной площадкой для выставок премии.
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