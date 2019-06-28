В Баку задержали лидера оппозиции Азербайджана, сообщили СМИ

БАКУ, 28 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли задержан в пятницу сотрудниками правоохранительных органов, сообщает местная газета "Ени Мусават".
"Али Керимли, принимавший участие в так называемом "Марафоне солидарности", был задержан и доставлен в управление полиции Бинагадинского района", - сообщает газета.
По информации издания, Али Керимли "пытался искусственно создать общественное недовольство, сформировать протестное движение и нарушить общественную стабильность".
В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту РИА Новости заявили, что вся необходимая информация будет представлена позже, не подтвердив и не опровергнув при этом факт задержания.
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