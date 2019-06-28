В Баку задержали лидера оппозиции Азербайджана, сообщили СМИ

"Али Керимли, принимавший участие в так называемом "Марафоне солидарности", был задержан и доставлен в управление полиции Бинагадинского района", - сообщает газета.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту РИА Новости заявили, что вся необходимая информация будет представлена позже, не подтвердив и не опровергнув при этом факт задержания.