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РИА Новости

Грушко о ДРСМД: невозможно сохранить то, чего не существует

Вчера, 13:09
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает обсудить на заседании Совета Россия-НАТО ухудшение ситуации в области безопасности в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а не выполнение соглашения, поскольку "невозможно выполнять то, чего не существует", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует на запланированном на 5 июля заседании СРН обсудить ДРСМД, возможность его сохранения. При этом последнее он связал с возвращением России к исполнению соглашения, поскольку, по мнению НАТО, РФ нарушает его положения, чем и вызвано желание США из него выйти.
"Невозможно выполнять то, чего не существует. Администрация президента США приняла решение выйти из этого договора, это ухудшает серьезно ситуацию в области безопасности, поэтому в этом и суть разговора, я надеюсь, который состоится на заседании Совета Россия-НАТО 5 июля", - заявил Грушко журналистам, комментируя слова Столтенберга.
Он подчеркнул, что Россия лишь реагировала на действия США, которые создают качественно новую обстановку в Европе, сопряженную "с дополнительными рисками ухудшения военной безопасности".
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Говоря об ожиданиях от СРН, Грушко отметил, что проведение заседания было инициативой НАТО, а Россия никогда не уходит от диалога. "Есть что обсудить помимо ДРСМД - это общая ситуация в сфере безопасности, прежде всего, в контексте повышенной натовской военной активности и реализации планов усиления восточного фланга, что также ухудшает ситуацию", - добавил он.
Также, по словам дипломата, стороны могут обменяться информацией по важным военным учениям. "Страны НАТО уверяют нас в том, что они заинтересованы в деэскалации, в укреплении инструментария предотвращения опасных инцидентов, заинтересованы в том, что стороны избегали ситуации неправильного понимания намерений друг друга. Послушаем, что они скажут. Если это будут соображения, которые действительно способны хоть несколько оздоровить ситуацию в военной области, я думаю, что это уже будет неплохо для нынешнего этапа в наших отношениях со странами альянса", - добавил замминистра.
Он напомнил, что Организация договора о коллективной безопасности недавно приняла заявление с конкретными предложениями на этот счет.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Выход США из договора о РСМДМИД РФАлександр ГрушкоПолитика
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