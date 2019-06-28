Бизнес-омбудсмен получил обращение от основателя компании "Рольф" Петрова

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов получил обращение от основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Да, получили", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил РИА Новости общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи, который знаком с текстом обращения, в аппарат бизнес-омбудсмена Титова поступило два идентичных заявления от представителей компании "Рольф" в интересах Сергея Петрова и директора департамента развития бизнеса компании Анатолия Кайро.

"В поступившем обращении речь идет о нарушениях, связанных с проведением следственных действий. Представители "Рольфа" утверждают, что обыски в Москве и Санкт-Петербурге мешали операционной деятельности компании, изымалось оборудование, и на территорию компании не были допущены адвокаты", - отметил Хуруджи.

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.