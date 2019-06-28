Минтранс поручил усилить контроль за иностранными перевозчиками в Приморье

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минтранс РФ поручил Ространснадзору усилить контроль за иностранными грузоперевозчиками по системе "Платон", сообщает Минтранс со ссылкой на первого заместителя министра транспорта России Иннокентия Алафинова.

"Минтранс России поручил Ространснадзору усилить контроль за соблюдением законодательства со стороны иностранных грузоперевозчиков в Приморье и в целом по стране", - заявил Алафинов на заседании Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС).

Как отметил председатель МОЭС Борис Рыбак, ранее перевозчики Приморья обратились в администрацию края с жалобой на неконкурентные условия с китайскими компаниями, которые не получают штрафы, и поэтому уклоняются от платы за федеральные дороги по государственной системе "Платон".

"С учетом увеличения количества китайских перевозчиков в Приморье мы будем действовать по уже отработанной схеме контроля на всех федеральных трассах, запустим пункты мобильного контроля. ... Здесь необходима интеграция действующих информационных систем Ространснадзора и ФТС для того, чтобы нарушители не смогли проходить границы России без оплаты штрафов", - добавил Алафинов. Также первый замминистра рассказал о разработке законопроекта по усилению ответственности автовладельцев за скрытые номерные знаки.

Уточняется, что за пять месяцев 2019 года Ространснадзор вынес более пяти тысяч постановлений иностранным перевозчикам, уклоняющимся от оплаты по системе "Платон", на общую сумму свыше 26 миллионов рублей. При этом были задержаны до оплаты штрафа более 3,6 тысячи грузовых автомобилей.