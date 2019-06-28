Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T12:59Z
https://ria.ru/20190628/1556009743.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155599/77/1555997711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_952412e88fc7fe1a936d4385a419e538.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Меркель рассказала о встрече с Трампом в Осаке

Вчера, 12:59
1042
© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 ситуацию вокруг Ирана и вопросы торговли, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
"Я провела двустороннюю встречу с американским президентом. При этом обсуждались вопросы торговли, но прежде всего ситуация в Ливии и ситуация в регионе Сахеля и, конечно, вопросы обращения с Ираном, а также вопрос, как в связи с этим перейти к процессу переговоров, я очень активно выступила в поддержку этого. Но это, конечно, по-прежнему очень напряженная ситуация", - приводятся в сообщении слова Маркель.
Кроме того, канцлер выразила надежду, что на полях конференции США и Китай достигнут прогресса в спорных вопросах благодаря переговорам.
Двухдневный саммит G20 проходит в Японии. Трамп заявил ранее в пятницу, что ожидает, что его встреча с председателем КНР на полях саммита будет продуктивной. Встреча должна состояться в субботу. Предполагается, что на ней обсудят внешнеторговые вопросы.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 11:38
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
291102
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампАнгела МеркельВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Эксперт оценил перспективы начала диалога России и США
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй в беседе с Путиным призвала Россию отпустить украинских моряков
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал доклад бюро ПАСЕ по МН17 вторжением в компетенцию следствия
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам, "защищавшим Украину"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Лавров рассказал о темах переговоров Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин пообщался с Меркель, Трюдо и бен Сальманом на саммите G20
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме оценили связь между возвращением в ПАСЕ и признанием Крыма
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
Джереми Хант
Глава МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о либерализме
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Эксперт предположила, что символизировал букет на встрече Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины
Ляшко потребовал от МИД стенограммы встреч Зеленского с Меркель и Макроном
Здание Совета Европы в Страсбурге
Россия своевременно сделает взнос в бюджет Совета Европы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
Лента новостейМолния