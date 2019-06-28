Меркель рассказала о встрече с Трампом в Осаке

"Я провела двустороннюю встречу с американским президентом. При этом обсуждались вопросы торговли, но прежде всего ситуация в Ливии и ситуация в регионе Сахеля и, конечно, вопросы обращения с Ираном, а также вопрос, как в связи с этим перейти к процессу переговоров, я очень активно выступила в поддержку этого. Но это, конечно, по-прежнему очень напряженная ситуация", - приводятся в сообщении слова Маркель.