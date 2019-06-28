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РИА Новости

В Бельгии завершилось следствие по терактам в Брюсселе

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВ Брюсселе почтили память погибших во время терактов
В Брюсселе почтили память погибших во время терактов
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Следствие по терактам 22 марта 2016 года в Брюсселе завершено и передано в федеральную прокуратуру, сообщило в пятницу ведомство.
"Судебные следователи, отвечавшие за расследование брюссельских терактов 22 марта 2016 года, приняли решение, что их расследование завершено, и передают материалы дела федеральному прокурору", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Таким образом, следствие заняло три года и три месяца.
"Если федеральный прокурор сочтет необходимым, он может обратиться к следователям с просьбой о проведении дополнительных следственных мероприятий", - отмечается в сообщении.
Впоследствии федеральный прокурор передаст дело в суд предварительного производства для принятия решения о следующем этапе уголовного разбирательства. Прокурор также изложит свою позицию по делу и определит, кого он планирует привлечь к ответственности и за какие преступления, перед судом присяжных.
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"На данный момент невозможно определить точные временные рамки", - говорится в сообщении прокуратуры. О завершении расследования были уведомлены свыше 800 человек, связанных с делом.
Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, 340 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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