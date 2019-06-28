ЦИК обратится к ГП и СК по поводу комиссий-нарушителей в Петербурге

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ЦИК РФ попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет проконтролировать расследование дел в отношении муниципальных избирательных комиссий Санкт-Петербурга, нарушивших избирательное законодательство, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Думаю, что члены ЦИК не будут возражать, что по тем комиссиям, по которым вы направили материалы в прокуратуру Санкт-Петербурга и Следственный комитет, мы поддержим своим обращением с просьбой осуществить контроль за тем, как будут объективно эти материалы все исследоваться", - сказал Булаев в разговоре по видеосвязи с главой санкт-петербургского избиркома Виктором Миненко.

Ранее избирком Санкт-Петербурга обратился в городскую прокуратуру и Следственный комитет в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы избирательных комиссий муниципальных образований Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское.

Рабочая группа во главе с членом ЦИК Евгением Шевченко провела мониторинг деятельности избирательных комиссий муниципальных образований и выявила ряд нарушений, по которым приняты различные меры.

"Однако в подавляющем большинстве муниципальных комиссий работа идёт штатно. Я уверен, что работа, которая проводится городской и территориальной избирательной комиссией, сделает своё дело", - сказал Шевченко на заседании ЦИК.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга обязала муниципальные комиссии без выходных принимать документы, необходимые для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а если потребуется, организовать работу в нерабочие часы по будням.