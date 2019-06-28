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РИА Новости

СК в Иркутской области проверяет исчезновение двух человек во время паводка

Вчера, 12:54
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку по факту исчезновения двух человек во время паводка в Тулунском районе Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.
В 20 населенных пунктах трех районов Иркутской области - Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского – из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов 2,52 тысячи приусадебных участков, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. Проведена эвакуация 842 человек. При попытке самостоятельной эвакуации из подтопленного поселка Евдокимовский два человека безвестно исчезли.
"Начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения восьмилетнего мальчика и 86-летнего мужчины, а также по факту халатности должностных лиц, не принявших своевременных мер по эвакуации населения в поселке Евдокимовский Тулунского района Иркутской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поздно вечером 27 июня шесть человек при самостоятельной эвакуации из затопленных домов переправлялись по реке на лодке, в какой-то момент плавсредство перевернулось. В результате произошедшего два человека до сих пор не найдены, со слов очевидцев их унесло течением.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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