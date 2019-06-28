"Газпром" решил отложить добычу сланцевого газа

"Широкий интерес к освоению ресурсов газа был вызван в основном большими ценами на газ, которые сложились с 2010 по 2014 годы. На сегодняшний день за счет ценового фактора, за счет неудачных геологоразведочных работ и за свет того, что сланцевый газ имеет не очень экологичный имидж, прогнозы изменились в меньшую сторону, и по большому счету сегодня четыре только страны, которые занимаются, если можно так сказать, коммерческой добычей газа - это Соединенные Штаты, Австралия, Канада и Китай", - ответил Аксютин на вопрос о перспективах добычи сланцевого газа в мире и планах компании по его добыче в России.