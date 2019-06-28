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РИА Новости

"Газпром" решил отложить добычу сланцевого газа

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. "Газпром" пока не видит целесообразности в добыче сланцевого газа, учитывая имеющиеся запасы традиционного газа в России, сообщил зампред правления компании Олег Аксютин в ходе собрания акционеров.
"Широкий интерес к освоению ресурсов газа был вызван в основном большими ценами на газ, которые сложились с 2010 по 2014 годы. На сегодняшний день за счет ценового фактора, за счет неудачных геологоразведочных работ и за свет того, что сланцевый газ имеет не очень экологичный имидж, прогнозы изменились в меньшую сторону, и по большому счету сегодня четыре только страны, которые занимаются, если можно так сказать, коммерческой добычей газа - это Соединенные Штаты, Австралия, Канада и Китай", - ответил Аксютин на вопрос о перспективах добычи сланцевого газа в мире и планах компании по его добыче в России.
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Он отметил, что в Китае добыча сланцевого газа идет в основном за счет дотаций государства.
"Что касается наших проектов - у нас есть проект разработки метан-угольных пластов, этим "Газпром" занимается, но в большей степени для наработки технологий. По большому счету, пока мы имеем такой запас традиционного газа, коммерческой разработки сланцевого газа мы не видим", - сообщил Аксютин.
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