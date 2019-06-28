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РИА Новости

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНеделя российского интернета
Неделя российского интернета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Так, средняя стоимость такого тарифа в России составила 613 рублей в месяц, тогда как во всем мире — в среднем 2791,8 рубля. Соответствующие тарифы присутствуют в 26 из 50 стран, рассматривавшихся в исследовании.
"У операторов во всем мире стало заметно разделение тарифов на три группы: для старшего поколения с пакетом до шести-семи гигабайт, для молодежи с пакетом от 15-20 гигабайт и для "гипервключенных" абонентов с безлимитным интернетом. Операторы стали запускать тарифы с безлимитным интернетом, однако лишь в нескольких странах их можно назвать доступными, Россия — лидер среди развитых стран по доступности безлимитных тарифов", — заявил руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников.
В общем рейтинге стоимости мобильного интернета Россия занимает четвертое место, причем ее показатели улучшились по сравнению с прошлым годом: если средняя стоимость в мире составила 195,5 рубля, то в России — 37,9 рубля (в конце 2018-го — 269,3 и 55,5 рубля соответственно).
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Content Review составляет рейтинг на основании среднего значения стоимости одного гигабайта, переведенного в рубли. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов. Этот список почти не менялся с 2016 года и включает 50 крупнейших стран по размеру ВВП. Исследование, таким образом, охватило тарифные предложения 136 операторов связи. Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком с ориентиром на 10 гигабайт.
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