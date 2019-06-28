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РИА Новости

Медведев поручил главе МЧС вылететь в Иркутскую область из-за паводка

Вчера, 12:45
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поговорил по телефону с главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, выслушав их доклады о ситуации в регионе после прохождения дождевого паводка и подтопления ряда населенных пунктов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
По последней информации, в 20 населенных пунктах трех районов области - Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – из-за обильных осадков и подъёма уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов с населением около 6 тысяч человек, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения, в этих районах введен режим ЧС.
"По поручению председателя правительства Евгений Зиничев вылетает на место, чтобы оценить масштаб ущерба и организовать работу по оказанию помощи пострадавшим в результате наводнения. Главе МЧС и губернатору Иркутской области поручено подготовить предложения по оказанию поддержки на федеральном уровне и по линии МЧС, и по линии Минздрава", - сказал Осипов.
По последним данным, в результате паводка погибла семья из двух человек, которая отказалась от эвакуации. Кроме того, из-за подъема воды в реке Уда временно закрыто движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области для всех видов автотранспорта.
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