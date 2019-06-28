В Госдуме оценили связь между возвращением в ПАСЕ и признанием Крыма

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выводы бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что возвращение России в ПАСЕ является первым шагом к признанию Крыма российским, пока преждевременны, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook, что Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и тем самым сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

"Между возвращением России в ПАСЕ и признанием Крыма - огромное расстояние, и я бы не стал делать преждевременные победные заявления о европейском признании российского статуса полуострова", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Господин Порошенко зря рвет и мечет, его союзники остались при нем и своего мнения по отношению к России не поменяли. Как будет дальше - жизнь покажет. Может быть, мы опять будем вынуждены уходить из ПАСЕ в случае изменения политики этой организации по отношению к России, а, может быть, и нет. Но то, что санкции на российскую политику и на статус полуострова не повлияли и не повлияют - это факт, подтвержденный годами", - подчеркнул депутат.

Однако он отметил, что присутствие в ПАСЕ, конечно же, имеет определенный престиж для государства.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.