Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T12:43Z
https://ria.ru/20190628/1556008538.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:133:2457:1515_1036x0_80_0_0_83415c941353599dfe541d7ad78e0ef3.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили связь между возвращением в ПАСЕ и признанием Крыма

Вчера, 12:43
3010
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выводы бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что возвращение России в ПАСЕ является первым шагом к признанию Крыма российским, пока преждевременны, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook, что Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и тем самым сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Вчера, 08:00
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
"Между возвращением России в ПАСЕ и признанием Крыма - огромное расстояние, и я бы не стал делать преждевременные победные заявления о европейском признании российского статуса полуострова", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Господин Порошенко зря рвет и мечет, его союзники остались при нем и своего мнения по отношению к России не поменяли. Как будет дальше - жизнь покажет. Может быть, мы опять будем вынуждены уходить из ПАСЕ в случае изменения политики этой организации по отношению к России, а, может быть, и нет. Но то, что санкции на российскую политику и на статус полуострова не повлияли и не повлияют - это факт, подтвержденный годами", - подчеркнул депутат.
Однако он отметил, что присутствие в ПАСЕ, конечно же, имеет определенный престиж для государства.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 11:31
Россия снова в ПАСЕ, надолго ли?
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
Как до жирафа
Вчера, 17:59
Как до жирафа
3620003
Обсудить 3
Приостановка участия России в работе ПАСЕРуслан БальбекПетр ПорошенкоГосдума РФКрымВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между Россией и Британией
РИА
Новости
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
"Газпром" оценил шансы на переговоры с Украиной "с чистого листа"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
Лента
новостей
Разработчики "раздевающего" девушек приложения решили закрыть проект
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал доклад бюро ПАСЕ по МН17 вторжением в компетенцию следствия
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Меркель рассказала о встрече с Трампом в Осаке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй в беседе с Путиным призвала Россию отпустить украинских моряков
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
Лента новостейМолния