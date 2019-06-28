Разработчики "раздевающего" девушек приложения решили закрыть проект

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Разработчики платного приложения DeepNude, которое с помощью нейросетей может "снимать" с девушек на фотографиях одежду, объявили о закрытии проекта спустя несколько дней после релиза.

При этом они признались, что у приложения есть некоторые недостатки.

"Несмотря на наши меры безопасности, вероятность злоупотребления возможностями сервиса слишком высока, когда пользователей полмиллиона. Мы не хотим зарабатывать таким способом. Конечно, в Сети появятся копии DeepNude, но мы не хотим это продавать. <…> Мир еще не готов к DeepNude", — заключили они.