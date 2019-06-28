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РИА Новости

Разработчики "раздевающего" девушек приложения решили закрыть проект

Вчера, 12:40
58410
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Разработчики платного приложения DeepNude, которое с помощью нейросетей может "снимать" с девушек на фотографиях одежду, объявили о закрытии проекта спустя несколько дней после релиза.
Авторы написали в Twitter, что недооценили потенциал проекта и не смогли контролировать трафик из-за огромного спроса.
При этом они признались, что у приложения есть некоторые недостатки.
"Несмотря на наши меры безопасности, вероятность злоупотребления возможностями сервиса слишком высока, когда пользователей полмиллиона. Мы не хотим зарабатывать таким способом. Конечно, в Сети появятся копии DeepNude, но мы не хотим это продавать. <…> Мир еще не готов к DeepNude", — заключили они.
Приложение DeepNude стало доступно для пользователей 23 июня.
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Технологии
Популярные комментарии
Жаль. А я так хотел разглядеть Терезу Май во всём её русофобском обличье.
28 июня, 14:27
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
288060015
я бы и не знал о нем, если бы его не закрыли))
28 июня, 13:30
ppokudov1
111103102
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