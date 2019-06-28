Картину Пикассо не будут возвращать наследникам

От музея Метрополитен в Нью-Йорке потребовали вернуть картину Пикассо Картину в 1938 году продал еврейский промышленник, чтобы сбежать от режима Муссолини. Музей Метрополитен получил картину в дар в 1952 году, но, как гласит жалоба, не провел должного расследования для установления происхождения произведения искусства.