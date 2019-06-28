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РИА Новости
Культура

Картину Пикассо не будут возвращать наследникам

Вчера, 14:07
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© Фото : Общественное достояниеКартина Пабло Пикассо "Актер"
Картина Пабло Пикассо Актер
© Фото : Общественное достояние
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Работа Пикассо "Актер", которую еврейский промышленник вынужден был продать в 1938 году, чтобы спастись от репрессий, останется в Нью-Йоркском музее Метрополитен, сообщает CNN.
Апелляционный суд США постановил, что у требования потомков вернуть картину "истек срок давности".
Немецкий еврей Пол Леффманн продал шедевр Пикассо в 1938 году частному арт-дилеру, чтобы уехать из фашистской Италии в Швейцарию. Картину увезли в Америку, где она в 1952 была передана музею Метрополитен.
Наследница Леффманов, Лорель Цукерман, подала в суд с требованием вернуть полотно в семью, поскольку сделка была осуществлена "под давлением", а ее сумма составила всего 12 тысяч долларов.
Картина Пикассо "Актер" была написана в 1904-1905 году и считается одной из лучших работ раннего Пикассо в коллекции нью-йоркского музея.
Музей Метрополитен в Нью-Йорке
30 сентября 2016, 21:22Культура
От музея Метрополитен в Нью-Йорке потребовали вернуть картину ПикассоКартину в 1938 году продал еврейский промышленник, чтобы сбежать от режима Муссолини. Музей Метрополитен получил картину в дар в 1952 году, но, как гласит жалоба, не провел должного расследования для установления происхождения произведения искусства.
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиПабло ПикассоСША
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