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РИА Новости

Минобороны рассекретило документы о первых испытаниях автомата Калашникова

Вчера, 12:35
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КУБИНКА (Московская область), 28 июн - РИА Новости. Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
На форуме "Армия-2019" Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) обнародовало ряд документов, отражающих результаты испытаний образцов стрелкового оружия в 1943-1945 годах, в том числе образцов конструкции старшего сержанта Калашникова.
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Как рассказал начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, часть документов - это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов.
"Один из документов - это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм", - сообщил Паршин.
Другой документ содержит отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.
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По мнению генерала, если бы не смерть Судаева в 36-летнем возрасте, "развитие автоматов и стрелкового оружия в целом наверняка пошло бы по иному пути".
Главное ракетно-артиллерийское проводит работу по рассекречиванию ранее неизвестных исторических фактов и документов, связанных с разработкой и испытаниями образцов стрелкового оружия. Работы ведутся в Центральном архиве Министерства обороны, Российском государственном военном архиве, архивах ГРАУ и 3-го ЦНИИ Минобороны России.
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Форум "Армия-2019"Главное ракетно-артиллкрийское управление Минобороны РоссииНиколай ПаршинВ мире
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