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РИА Новости

Россия допоставит на "Нафтан" сто тысяч тонн нефти, заявили в Белоруссии

Вчера, 12:34
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Россия обещает дополнительно поставить на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" около 100 тысяч тонн нефти из-за ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба", заявил в пятницу вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
"Пока не в полном объеме (выполняет дополнительная поставка на "Нафтан" - ред.), с Дмитрием Николаевичем Козаком мы в контакте, вчера буквально мы обсуждали объем допоставки "колесной" нефти (по железной дороге - ред.). Трубой российская сторона по ветке северной... допоставит порядка 45 тысяч тонн. Просматривается объем в районе 100 тысяч тонн допоставки - что-то колесами, остальное будет поставлено по трубе", - заявил Ляшенко журналистам.
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