Как на "Оскаре": курьезы и детали встречи Путина и Трампа в Осаке

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Прошедшая в пятницу в японской Осаке встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обошлась без курьезов и высказываний, которые зачастую остаются "за кадром".

Корреспонденты РИА Новости подобрали интересные детали переговоров двух лидеров.

Как на "Оскаре"

Встреча Путина и Трампа ожидаемо вызвала огромный интерес у представителей СМИ. Хотя в силу протокольных ограничений попасть на нее довелось далеко не всем желающим, даже эти немногочисленные счастливчики сумели создать атмосферу ажиотажа.

Как передает корреспондент РИА Новости, американские и российские журналисты прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов - от телефонов до портативных камер. Гул их голосов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов. И до, и после вступительных слов двух лидеров представители СМИ выкрикивали вопросы обоим лидерам, но те по большей части лишь с улыбкой кивали прессе. По окончанию протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы делегаций.

Все это даже напомнило американскому президенту церемонию вручения премий "Оскар". "Как на премии Академии (кинематографических искусств США – ред.). Очень глупо", - поделился Трамп с Путиным.

В кругу семьи

Интересным был состав американской делегации на переговорах. С российской стороны все было сугубо протокольно: помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

А вот лидер Соединенных Штатов, кроме министров и помощников, решил привезти и родственников. Как передает корреспондент РИА Новости, на встрече с Путиным были дочь Трампа Иванка и ее муж, старший советник президента США Джаред Кушнер.

Разумеется, присутствовали и другие американские чиновники: госсекретарь США Майк Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, глава минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Что обсуждаем?

С ними-то, как сообщил РИА Новости источник, присутствовавший в комнате, где прошла встреча двух лидеров, американский президент и советовался по поводу тем для обсуждения всего за несколько минут до начала переговоров.

Президент США пришел на встречу первым и в ожидании Путина общался со своими помощниками и министрами.

"Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?" - спросил Трамп.

В ответ его помощник по национальной безопасности Болтон утвердительно покивал.

Так и произошло. Белый дом по итогам переговоров сообщил, что "президенты договорились, что обе страны продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями".

Вмешательство как шутка

Представители СМИ, в свою очередь, интересовались более "горячими" темами. Один из вопросов, которые выкрикнули журналисты, касался пресловутого "вмешательства" России в выборы в США. Трампа спросили, призовет ли он российского коллегу не вмешиваться в следующие выборы президента Соединенных Штатов, которые пройдут в 2020 году.

За Трампом не заржавело. "Конечно", - ответил он. И тут же, повернувшись к Путину, сказал: "Не вмешивайтесь в наши выборы".

Оба лидера при этом улыбались, как будто только что была отпущена хорошая шутка.

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И много тем

Но, конечно же, почти полуторачасовая встреча президентов не свелась к шуткам и курьезам. Лидеры России и США еще в начале переговоров заявили, что обсудят целый ряд вопросов

"Нам есть, о чем поговорить, все темы обозначены", - сказал Путин, открывая встречу с Трампом.

Американский президент был с этим согласен. "У нас будет очень интересная дискуссия. Есть много тем, которые мы обсудим, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы", - отметил Трамп.