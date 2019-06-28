Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T12:36Z
https://ria.ru/20190628/1556008066.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:0:2874:1617_1036x0_80_0_0_60cfc8584f716b35af10fa334a3088b8.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Как на "Оскаре": курьезы и детали встречи Путина и Трампа в Осаке

Вчера, 12:36
15237
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Прошедшая в пятницу в японской Осаке встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обошлась без курьезов и высказываний, которые зачастую остаются "за кадром".
Корреспонденты РИА Новости подобрали интересные детали переговоров двух лидеров.

Как на "Оскаре"

Встреча Путина и Трампа ожидаемо вызвала огромный интерес у представителей СМИ. Хотя в силу протокольных ограничений попасть на нее довелось далеко не всем желающим, даже эти немногочисленные счастливчики сумели создать атмосферу ажиотажа.
Как передает корреспондент РИА Новости, американские и российские журналисты прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов - от телефонов до портативных камер. Гул их голосов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов. И до, и после вступительных слов двух лидеров представители СМИ выкрикивали вопросы обоим лидерам, но те по большей части лишь с улыбкой кивали прессе. По окончанию протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы делегаций.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 09:34
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
Все это даже напомнило американскому президенту церемонию вручения премий "Оскар". "Как на премии Академии (кинематографических искусств США – ред.). Очень глупо", - поделился Трамп с Путиным.

В кругу семьи

Интересным был состав американской делегации на переговорах. С российской стороны все было сугубо протокольно: помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
А вот лидер Соединенных Штатов, кроме министров и помощников, решил привезти и родственников. Как передает корреспондент РИА Новости, на встрече с Путиным были дочь Трампа Иванка и ее муж, старший советник президента США Джаред Кушнер.
Разумеется, присутствовали и другие американские чиновники: госсекретарь США Майк Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, глава минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 11:45
Эксперт предположила, что символизировал букет на встрече Путина и Трампа

Что обсуждаем?

С ними-то, как сообщил РИА Новости источник, присутствовавший в комнате, где прошла встреча двух лидеров, американский президент и советовался по поводу тем для обсуждения всего за несколько минут до начала переговоров.
Президент США пришел на встречу первым и в ожидании Путина общался со своими помощниками и министрами.
Владимир Джабаров
Вчера, 10:14
Джабаров оценил перспективы продления СНВ-3 после встречи Путина и Трампа
"Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?" - спросил Трамп.
В ответ его помощник по национальной безопасности Болтон утвердительно покивал.
Так и произошло. Белый дом по итогам переговоров сообщил, что "президенты договорились, что обе страны продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями".

Вмешательство как шутка

Представители СМИ, в свою очередь, интересовались более "горячими" темами. Один из вопросов, которые выкрикнули журналисты, касался пресловутого "вмешательства" России в выборы в США. Трампа спросили, призовет ли он российского коллегу не вмешиваться в следующие выборы президента Соединенных Штатов, которые пройдут в 2020 году.
За Трампом не заржавело. "Конечно", - ответил он. И тут же, повернувшись к Путину, сказал: "Не вмешивайтесь в наши выборы".
Оба лидера при этом улыбались, как будто только что была отпущена хорошая шутка.

И много тем

Но, конечно же, почти полуторачасовая встреча президентов не свелась к шуткам и курьезам. Лидеры России и США еще в начале переговоров заявили, что обсудят целый ряд вопросов
"Нам есть, о чем поговорить, все темы обозначены", - сказал Путин, открывая встречу с Трампом.
Американский президент был с этим согласен. "У нас будет очень интересная дискуссия. Есть много тем, которые мы обсудим, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы", - отметил Трамп.
"Думаю, что результаты встречи будут отличными", - добавил он.
67932210
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Организаторы саммита G20 рассказали, чем кормили лидеров в обед
РИА
Новости
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер сыграл в Осаке на черном рояле
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп указал и.о. премьера Испании на его место на саммите "двадцатки"
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
В испанском правительстве объяснили инцидент с жестом Трампа
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Обстановка на Ленинградском вокзале после сбоя в движении электропоездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
Лента новостейМолния