Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска

КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. Современный герб был разработан Союзом геральдистов России на основе исторического немецкого герба и официально утвержден решением черняховского районного совета в 2002 году. Прежнее, немецкое название Черняховска – Инстербург, который получил права города от маркграфа Георга Фридриха 10 октября 1583 года. Буквы GF, которые присутствуют на гербе, это инициалы маркграфа.

"Прокуратурой Черняховска в городской суд направлено административное исковое заявление, в котором ведомство просит признать незаконным бездействие органов местного самоуправления, выразившихся в непринятии мер к приведению официальной символики - герба муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а также возложить на ответчиков обязанность устранить нарушения федерального законодательства - исключить буквы на изображении герба", - говорится в сообщении.