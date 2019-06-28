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РИА Новости

Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска

Вчера, 12:33
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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. Современный герб был разработан Союзом геральдистов России на основе исторического немецкого герба и официально утвержден решением черняховского районного совета в 2002 году. Прежнее, немецкое название Черняховска – Инстербург, который получил права города от маркграфа Георга Фридриха 10 октября 1583 года. Буквы GF, которые присутствуют на гербе, это инициалы маркграфа.
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"Прокуратурой Черняховска в городской суд направлено административное исковое заявление, в котором ведомство просит признать незаконным бездействие органов местного самоуправления, выразившихся в непринятии мер к приведению официальной символики - герба муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а также возложить на ответчиков обязанность устранить нарушения федерального законодательства - исключить буквы на изображении герба", - говорится в сообщении.
Как сообщили в прокуратуре, надзорное ведомство провело проверку по информации, размещенной в интернете, а также по обращению общественной организации, по результатам которой выявлены нарушения требований закона при использовании символики муниципального образования. По данным прокуратуры, административное исковое заявление прокурора Черняховска в настоящее время находится на рассмотрении в Черняховском городском суде.
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