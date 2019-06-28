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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Лидеры G20 приняли декларацию по цифровой экономике

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Лидеры стран "Большой двадцатки" на саммите в японской Осаке приняли совместную декларацию по цифровой экономике.
В документе говорится, что лидеры G20, а также Испании, Чили, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Вьетнама "разделяют мнение, что цифровизация меняет каждый аспект экономики и общества, и данные являются важным источником экономического роста, и их эффективное использование должно способствовать комфортному существованию во всех странах".
Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Светлана Лукаш
Вчера, 08:43
Российский шерпа в G20 оценила шансы на принятие итоговой декларации
"Мы подчеркиваем важность продвижения дискуссий на национальном и международном уровне для использования всего потенциала данных и цифровой экономики с целью развития инноваций", - сказано в декларации.
Развитие цифровой экономики является одним из приоритетов японского председательства в G20.
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Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаЯпонияЭкономика
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