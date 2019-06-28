Лидеры G20 приняли декларацию по цифровой экономике

В документе говорится, что лидеры G20, а также Испании, Чили, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Вьетнама "разделяют мнение, что цифровизация меняет каждый аспект экономики и общества, и данные являются важным источником экономического роста, и их эффективное использование должно способствовать комфортному существованию во всех странах".