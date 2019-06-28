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РИА Новости

В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам

Вчера, 12:18
22068
СОФИЯ, 28 июня - РИА Новости. Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, считая, что они уже есть.
"Мы уже гарантируем", - сказал РИА Новости Хвтисиашвили, отвечая на вопрос, готовы ли дать гарантии безопасности россиянам в Грузии.
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Отвечая на вопрос, как это может быть юридически оформлено, он заявил: "Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику - там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите".
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Протесты в ГрузииМИД ГрузииВ мире
Популярные комментарии
Это как понимать? По аналогии с волкодавом без поводка и намордника, когда хозяин успокаивает окружающих - "Не бойтесь, она добрая, она не кусается"!
28 июня, 12:24
ГПГриша Путный
3040000
Если ты прошел по красивому полю с цветочками, написал восторженный коммент... а потом оно оказалось минным... это не значит, что следующий ходок не попадёт в абсолютно противоположную ситуацию. Тем более негативные инциденты периодически тоже появляются. Когда головы грузин пичкают "враг, враг, враг" - ну по-любому есть вероятность нарваться на неадеквата. Даже если эта "мина" находится одна на квадратный километр, случись что тебе от этого будет легче?
28 июня, 14:07
Дмитрий Широков
2900002
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