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РИА Новости

Робот и утенок стали индикаторами невесомости экипажа корабля "Союз МС-13"

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя
Старт ракеты-носителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Старт ракеты-носителя. Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Игрушечный утенок Квак и фигурка героя из мультфильма о роботе Валл-И расскажут членам экипажа космического корабля "Союз МС-13" о наступлении невесомости, сообщили в пятницу командир экипажа Александр Скворцов и бортинженер Эндрю Морган.
"Индикатор невесомости я стараюсь не менять. Это мой оставшийся с первого полета утенок. Мы его назвали еще с первым экипажем Квак. Но в каждом полете на нем новые украшения, апгрейд ему делаем", - сказал Скворцов на предполетной пресс-конференции, уточнив, что новизна будет заключаться в наклейке с эмблемой экипажа.
"В качестве индикатора невесомости я собираюсь взять небольшую игрушку героя мультфильма Валл-И", - добавил американец Морган.
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Третий член экипажа итальянец Лука Пармитано сообщил, что в первом полете шесть лет назад у него не было своего индикатора невесомости и прерывать эту традицию он не собирается. "Двух индикаторов, я думаю, достаточно", - отметил астронавт.

Экипаж с искорками в глазах

Эндрю Морган - единственный в экипаже, у кого еще нет опыта космических полетов. Скворцов и Пармитано уже по разу побывали на МКС. Российский космонавт назвал экипаж "командой со сложившимся характером, способами и методами решения проблем". Морган отметил, что вместе экипажу работается лучше, чем каждому из космонавтов по отдельности. Они поделились своим девизом. "Все мы выполняем", - сказал Скворцов. "С искорками в глазах", - добавил Морган.
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Кораблю предстоит лететь по короткой четырехвитковой схеме (когда до МКС можно добраться примерно за шесть часов), а не по стандартной двухсуточной. Командир Скворцов, летавший только по двухсуточной схеме, отметил, что пока считает именно ее наиболее удобной, так как "есть возможность после напряженного старта отдохнуть в корабле, привыкнуть к невесомости". Он также выразил надежду, что в этот раз не произойдет ситуации, когда кораблю придется перейти с четырехвитковой на двухсуточную схему.
Старт очередной экспедиции на МКС длительностью 201 день запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. Сейчас Пармитано пребывает в чине подполковника, но, по словам Скворцова, 4 июля, когда экипаж прибудет для подготовки к старту на космодром, "на Байконуре будет уже три полковника". Сам итальянец подчеркнул, что их полет - очень хороший пример того, как три человека, облаченные в спецформу разных стран, могут делать общее дело.
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