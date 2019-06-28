С 2021 года ЕГЭ по информатике можно будет сдавать на компьютерах

"В части информатики: введение информатики на компьютере предполагается через учебный год, поэтому до 1 сентября все демоверсии будут размещены на сайте ФИПИ. Как я уже сказал, они будут соответствовать результатам прошлого года", - сказал Кравцов на всероссийском совещании региональных министров.

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что работа по переходу на компьютеризацию экзаменов уже началась. Так, например, уже сейчас в ОГЭ по информатике есть задания на работу с электронными таблицами. В прошлом году Федеральным институтом педагогических измерений созданы новые перспективные компьютерные модели ОГЭ и ЕГЭ по информатике, не так давно прошедшие первые апробации, в которой проверяются все базовые практические навыки: поиск информации в сети интернет, работа с текстовым редактором, с электронными таблицами, создание презентаций.