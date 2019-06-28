Три новых фигуранта дела о ЧП с "Дружбой" проходят как подозреваемые

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Три новых сотрудника дочерней структуры "Транснефти" в уголовном деле о загрязнении "Дружбы" проходят как подозреваемые, в дальнейшем они, вероятно, могут стать свидетелями, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.

Ранее в пятницу Дмитрий Натариус, адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба" Светланы Балабай, сообщил журналистам, что количество фигурантов дела выросло с 10 до 13 человек.

"Новых фигурантов в деле не появилось. Из числа сотрудников "Транснефти" под домашним арестом находятся Никишов, Якушев, Гладков и Матюхин. Сотрудники ЛПДС "Лопатино" Пятилетова, Цуканова и Рубцов не арестованы. Они проходят как подозреваемые, в дальнейшем, вероятно, свидетели, и находятся под подпиской о невыезде. Из неупоминавшихся, но объявленных в розыск можно назвать господина Чеховских. Однако он не работает в "Транснефти", - сказал представитель компании.

Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, сейчас они возобновились, но очистка нефтепровода окончательно не завершена. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".