Эксперт назвал главный итог летней сессии ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Главным итогом завершающейся в пятницу летней сессии ПАСЕ стало то, что Россия остается в страсбургском правозащитном механизме, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены. Россия вернулась к работе в ассамблее впервые с 2015 года. Комментируя итоги сессии, Берестнев указал, что "у тех сил в российском руководстве, которые хотели бы выхода из Совета Европы, теперь нет для этого повода-предлога, и Россия остается в организации и в страсбургском правозащитном механизме".

Высказываясь по поводу ухода для консультаций с сессии делегации Украины после возвращения полномочий РФ, Берестнев указал, что "они выложили карты на стол: для них смысл существования ПАСЕ - площадка для нападок на Россию". "Если не получается, то можно уйти, а не заниматься всем тем многообразием важных общеевропейских проблем, которые находятся в повестке дня Ассамблеи", - добавил он.

При этом он отметил, что такой мерой украинская делегация сделала хуже только собственным гражданам, которых лишила механизма общеевропейского сотрудничества. "Как говорится, назло соседу, отрежу себе ногу", - заметил эксперт.