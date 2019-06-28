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РИА Новости

Эксперт назвал главный итог летней сессии ПАСЕ

Вчера, 12:10
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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СТРАСБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Главным итогом завершающейся в пятницу летней сессии ПАСЕ стало то, что Россия остается в страсбургском правозащитном механизме, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены. Россия вернулась к работе в ассамблее впервые с 2015 года. Комментируя итоги сессии, Берестнев указал, что "у тех сил в российском руководстве, которые хотели бы выхода из Совета Европы, теперь нет для этого повода-предлога, и Россия остается в организации и в страсбургском правозащитном механизме".
Высказываясь по поводу ухода для консультаций с сессии делегации Украины после возвращения полномочий РФ, Берестнев указал, что "они выложили карты на стол: для них смысл существования ПАСЕ - площадка для нападок на Россию". "Если не получается, то можно уйти, а не заниматься всем тем многообразием важных общеевропейских проблем, которые находятся в повестке дня Ассамблеи", - добавил он.
При этом он отметил, что такой мерой украинская делегация сделала хуже только собственным гражданам, которых лишила механизма общеевропейского сотрудничества. "Как говорится, назло соседу, отрежу себе ногу", - заметил эксперт.
"Наконец, для сбитых летчиков из Верховной рады этот демарш ничего не стоил, они через месяц могут вылететь из делегации из-за проигрыша на выборах",- заключил Берестнев.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 11:31
Россия снова в ПАСЕ, надолго ли?
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