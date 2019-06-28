Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T12:08Z
https://ria.ru/20190628/1556006658.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155344/43/1553444343_0:361:3000:2048_1036x0_80_0_0_a671f5de60c0f3d6014f3db64a4da7b4.jpg
РИА Новости

Более тысячи жителей ДНР получили российские паспорта

Вчера, 12:08
572
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Более тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российские паспорта за две недели с начала выдачи документов, сообщили в пятницу РИА Новости в миграционной службе МВД ДНР.
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной системе началась 15 июня в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области.
"Российские паспорта уже получили более тысячи жителей Донецкой народной республики", - сказали в миграционной службе.
Российский и украинский паспорта
27 апреля, 18:30
Большое преступление России
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев. По данным ведомства, на начало июня было принято несколько тысяч заявлений на получение гражданства РФ.
2410005
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассРоссияВ мире
Рекомендуем
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
РИА
Новости
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Лента
новостей
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Обстановка на Ленинградском вокзале после сбоя в движении электропоездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner. Архивное фото
Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner, пишут СМИ
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Существенных изменений в ЕГЭ-2020 не будет, заявил глава Рособрнадзора
Женщина пьет воду
От каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы похудеть
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной
Паводок в Иркутской области
Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
Лента новостейМолния