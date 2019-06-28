Более тысячи жителей ДНР получили российские паспорта

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Более тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российские паспорта за две недели с начала выдачи документов, сообщили в пятницу РИА Новости в миграционной службе МВД ДНР.
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной системе началась 15 июня в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области.
"Российские паспорта уже получили более тысячи жителей Донецкой народной республики", - сказали в миграционной службе.
27 апреля, 18:30Большое преступление России
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев. По данным ведомства, на начало июня было принято несколько тысяч заявлений на получение гражданства РФ.