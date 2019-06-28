В Саратове 20 августа откроется аэропорт "Гагарин"

САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Аэропорт "Гагарин" в Саратове откроется 20 августа, первый технический рейс состоится 18 августа - в День воздушного флота России, сообщает пресс-служба сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявлял, что аэропорт должен начать работу с 12 августа.

"Только что стало известно, что аэропорт "Гагарин" откроется 20 августа. Об этом заявили участники закрытого совещания, которое в эти минуты проходит в аэропорте в Сабуровке. А первый рейс - технический - состоится в День воздушного флота России - 18 августа", - сообщается в аккаунте "Володин.Саратов" в Instagram

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт и оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту "Центральный", перелетит в аэропорт "Гагарин".

Обслуживание международных рейсов будет обеспечено одновременно с запуском аэропорта "Гагарин", добавляет пресс-служба.