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РИА Новости

В Саратове 20 августа откроется аэропорт "Гагарин"

Вчера, 12:03
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Аэропорт "Гагарин" в Саратове откроется 20 августа, первый технический рейс состоится 18 августа - в День воздушного флота России, сообщает пресс-служба сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявлял, что аэропорт должен начать работу с 12 августа.
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"Только что стало известно, что аэропорт "Гагарин" откроется 20 августа. Об этом заявили участники закрытого совещания, которое в эти минуты проходит в аэропорте в Сабуровке. А первый рейс - технический - состоится в День воздушного флота России - 18 августа", - сообщается в аккаунте "Володин.Саратов" в Instagram.
По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт и оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту "Центральный", перелетит в аэропорт "Гагарин".
Обслуживание международных рейсов будет обеспечено одновременно с запуском аэропорта "Гагарин", добавляет пресс-служба.
Строительство саратовского аэропорта представляет собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова, около села Сабуровка. Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Пропускная способность проектируемого пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 25 тысяч квадратных метров.
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СаратовОбщество
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