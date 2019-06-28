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РИА Новости

ЛНР попросила ОБСЕ проконтролировать отвод сил ВСУ у Станицы Луганской

Вчера, 12:02
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), уполномоченный представитель республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой проконтролировать отвод сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской со стороны украинских силовиков.
Ранее в среду Народная милиция ЛНР и вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.
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"Еще раз просим СММ ОБСЕ проконтролировать украинскую сторону с тем, чтобы разведение не было сорвано Украиной и завершено в полном объеме в соответствии с рамочным решением", - обратился Дейнего к миссии.
Полпред ЛНР уточнил РИА Новости, что Народная милиция ЛНР продолжает плановые действия по разведению и выразил надежду, что Киев со своей стороны также обеспечит все необходимые действия.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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