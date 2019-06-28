ЛНР попросила ОБСЕ проконтролировать отвод сил ВСУ у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), уполномоченный представитель республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой проконтролировать отвод сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской со стороны украинских силовиков.

Ранее в среду Народная милиция ЛНР и вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.

"Еще раз просим СММ ОБСЕ проконтролировать украинскую сторону с тем, чтобы разведение не было сорвано Украиной и завершено в полном объеме в соответствии с рамочным решением", - обратился Дейнего к миссии.

Полпред ЛНР уточнил РИА Новости, что Народная милиция ЛНР продолжает плановые действия по разведению и выразил надежду, что Киев со своей стороны также обеспечит все необходимые действия.