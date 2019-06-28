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РИА Новости

В Госдуме оценили заявление главкома НАТО о перехватах российских самолетов

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заявления главкома НАТО Тода Уолтерса о количестве перехватов российских самолетов являются болтовней, не подкрепленной конкретными фактами, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что на каждый перехват российскими самолетами натовской авиации приходится по три перехвата со стороны альянса. При этом он отметил, что подавляющее большинство перехватов, которые сейчас происходят в воздухе, безопасны.
"У нас, во-первых, нет смысла их провоцировать, во-вторых, мы ведем, конечно, разведку, но не средствами самолетов. У нас существуют другие системы и элементы. Самое главное, что вся эта болтовня будет и оставаться болтовней, а не конкретными фактами, пока это не будет подкреплено какими-то документами, спутниковыми съемками", - сказал Шерин РИА Новости.
Он пояснил, что сегодня все самолеты обеспечены всеми необходимыми системами навигации и отслеживания.
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"Каждый самолет, который поднимается, фиксируется спутниковой системой слежения и, конечно же, есть видеокамеры. Боже мой, пожалуйста, факт, видео, координаты со спутников показывайте, где это произошло, показывайте видео с этого борта... Где это все? Это же болтовня полная. Они просто-напросто не напрягают себя. Сел, наболтал. Захотел - в Facebook войну объявил, захотел - в Twitter, захотел - удалил объявление войны. Я удивляюсь этим ребятам. По-моему вообще американские военные и политики игру Call of duty с реальной жизнью перепутали", - сказал Шерин.
Он также подчеркнул, что весь мир следит за отношениями стран Запада и РФ и стремится к мирному сосуществованию, как и сама Россия, а такие заявления являются безответственными.
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