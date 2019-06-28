В Госдуме оценили заявление главкома НАТО о перехватах российских самолетов

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заявления главкома НАТО Тода Уолтерса о количестве перехватов российских самолетов являются болтовней, не подкрепленной конкретными фактами, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что на каждый перехват российскими самолетами натовской авиации приходится по три перехвата со стороны альянса. При этом он отметил, что подавляющее большинство перехватов, которые сейчас происходят в воздухе, безопасны.

"У нас, во-первых, нет смысла их провоцировать, во-вторых, мы ведем, конечно, разведку, но не средствами самолетов. У нас существуют другие системы и элементы. Самое главное, что вся эта болтовня будет и оставаться болтовней, а не конкретными фактами, пока это не будет подкреплено какими-то документами, спутниковыми съемками", - сказал Шерин РИА Новости.

Он пояснил, что сегодня все самолеты обеспечены всеми необходимыми системами навигации и отслеживания.

"Каждый самолет, который поднимается, фиксируется спутниковой системой слежения и, конечно же, есть видеокамеры. Боже мой, пожалуйста, факт, видео, координаты со спутников показывайте, где это произошло, показывайте видео с этого борта... Где это все? Это же болтовня полная. Они просто-напросто не напрягают себя. Сел, наболтал. Захотел - в Facebook войну объявил, захотел - в Twitter, захотел - удалил объявление войны. Я удивляюсь этим ребятам. По-моему вообще американские военные и политики игру Call of duty с реальной жизнью перепутали", - сказал Шерин.