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РИА Новости

СК проверит историю с нападением чиновницы на журналистку в Новороссийске

Вчера, 11:46
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку обстоятельств конфликта между помощницей мэра Новороссийска и журналисткой местной газеты, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"У нас по данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ведомства.
27 июня, 18:06
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
В четверг журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты. По ее словам, место аварии находилось в непосредственной близости от черноморского лимана, который выходит к популярному городскому пляжу "Алексино".
Макаренко сообщила, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове. По словам девушки, после инцидента она оказалась на больничном и подала заявления в полицию и СК. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили об организации проверки.
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В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что речь идет о помощнице главы города Анжелике Коваленко. Со ссылкой на ее слова в администрации пояснили, что журналистка пыталась вмешаться в работу сотрудников МУП "Водоканал", вела себя агрессивно, мешала проведению работ, отказалась выполнять требования, что могло создать небезопасную ситуацию и привести к травмированию.
По данным пресс-службы мэрии, ссылающейся на чиновницу, журналистка требовала комментариев от занятых восстановительными работами сотрудников "Водоканала" и даже толкнула одного из них и замахнулась на него. По версии Коваленко, опасаясь, что журналистка может ударить ее телефоном, она машинально схватила за него, чтобы предотвратить удар.
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Следственный комитет РФКраснодарКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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