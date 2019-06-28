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РИА Новости

Обвиняемому в шпионаже Уилану в СИЗО ничего не угрожает, заявили во ФСИН

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Арестованному по обвинению в шпионаже американцу Полу Уилану ничего не угрожает в следственном изоляторе, его безопасность обеспечена, заявил в пятницу заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.
Ранее посольство США сообщило в своем Twitter, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с Уиланом, попросило расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность американца. МИД РФ в ответ на протест посольства США призвал рассказать о том, как в Америке обеспечиваются права арестованных россиян.
"Я не думаю, что ему что-то угрожает. Его безопасность обеспечена в полном объеме", - сказал Максименко журналистам.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
В мае Уилан пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО: по его словам, он "не принимал душ в течение двух недель", "сам вынужден стричь свои волосы" и "нет возможности получить помощь от дантиста". Позже его посетили члены ОНК, которые констатировали, что Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник. По условиям содержания проблем нет, за исключением того, что не разрешают жаловаться на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении имеется англо-русский словарь, отмечали правозащитники.
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Пол УиланРоссияСШАПроисшествия
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