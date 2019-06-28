Обвиняемому в шпионаже Уилану в СИЗО ничего не угрожает, заявили во ФСИН

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Арестованному по обвинению в шпионаже американцу Полу Уилану ничего не угрожает в следственном изоляторе, его безопасность обеспечена, заявил в пятницу заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

Ранее посольство США сообщило в своем Twitter, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с Уиланом, попросило расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность американца. МИД РФ в ответ на протест посольства США призвал рассказать о том, как в Америке обеспечиваются права арестованных россиян.

"Я не думаю, что ему что-то угрожает. Его безопасность обеспечена в полном объеме", - сказал Максименко журналистам.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.