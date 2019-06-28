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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Эксперт предположила, что символизировал букет на встрече Путина и Трампа

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Букет цветов с подсолнухами и голубыми гортензиями на столе в комнате переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с точки зрения языка флористики можно трактовать как надежду что-то на позитивное при некоторой холодности, считает эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта "Про. Этикет" Татьяна Баранова.
"С точки зрения японцев никаких претензий к букету предъявить нельзя - он летний, а в Японии соблюдают сезонность при составлении букетов. Подсолнухи у них всегда означают что-то позитивное, положительное, этот цветок в Японии означает надежду на что-то хорошее. В букете присутствует гортензия, которую, наверное, можно трактовать, как определенную холодность... но подсолнухи символизируют надежду на потепление", - сказала РИА Новости Баранова.
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Эксперт отметила, что на встречах такого рода букет необязателен, однако присутствие цветов добавляет эстетики.
"Нельзя забывать, что место встречи - Япония, а для японцев всегда важна эстетика. Они однозначно будут делать все, чтобы это выглядело хорошо, они и стол украшают, даже обеденный, для них это очень важно. Где-то в Европе такая встреча могла проходить и без цветов, это уместно и приемлемо", - добавила Баранова.
Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Она продлилась больше часа. Как сообщил по итогам переговоров американский Белый дом, президенты, в частности, договорились, что Москва и Вашингтон продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
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