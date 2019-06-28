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РИА Новости
Туризм

АТОР: обстановка на курортах Туниса после теракта остается спокойной

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
Пляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обстановка на курортах Туниса после теракта 27 июня остается спокойной, власти усилили меры безопасности, сообщает АТОР.
В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек были ранены.
"В целом обстановка в Тунисе спокойная, взрывы расцениваются как одноразовые политические акции. Никаких специальных рекомендаций по ограничению турпотока в страну не было ни со стороны российских компетентных органов, включая Ростуризм и посольство РФ в Тунисе, ни со стороны специально уполномоченных на это местных органов. Мы уверены, что никаких проблем с российскими туристами, отдыхающими на курортах страны, не возникнет", – комментирует представитель крупного туроператора.
На курортах Туниса с вечера четверга усилены меры безопасности. При этом власти не вводили комендантский час. Как сообщают принимающие компании Туниса, взрывы были направлены против сотрудников госорганов. Они произошли вдали от курортных зон и посещаемых туристами мест в столице страны.
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По состоянию на поздний вечер 27 июня запросов на аннуляции туров или досрочное прерывание отдыха в Тунисе со стороны туристов не поступало, отметили в АТОР.
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