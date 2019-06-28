АТОР: обстановка на курортах Туниса после теракта остается спокойной

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обстановка на курортах Туниса после теракта 27 июня остается спокойной, власти усилили меры безопасности, сообщает АТОР.

В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек были ранены.

"В целом обстановка в Тунисе спокойная, взрывы расцениваются как одноразовые политические акции. Никаких специальных рекомендаций по ограничению турпотока в страну не было ни со стороны российских компетентных органов, включая Ростуризм и посольство РФ в Тунисе, ни со стороны специально уполномоченных на это местных органов. Мы уверены, что никаких проблем с российскими туристами, отдыхающими на курортах страны, не возникнет", – комментирует представитель крупного туроператора.

На курортах Туниса с вечера четверга усилены меры безопасности. При этом власти не вводили комендантский час. Как сообщают принимающие компании Туниса, взрывы были направлены против сотрудников госорганов. Они произошли вдали от курортных зон и посещаемых туристами мест в столице страны.