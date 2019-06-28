Россия и Япония планируют ряд контрактов в энергетике, заявил Новак

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Россия и Япония планируют подписать ряд контрактов в энергетике в рамках визита президента России Владимира Путина в Осаку, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам заседания российско-японского консультационного энергетического совета.

"Будет ряд новых проектов, будут на полях подписаны несколько контрактов, договоров на полях G20", - сказал Новак.

Он отметил, что перспективными направлениями сотрудничества является участие японских компаний в перегрузочном комплексе СПГ, в развитии водородной энергетики, в сфере возобновляемых источников энергии.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко также отметил, что сфера энергетики вносит большой вклад в развитие внешнеторговых и инвестиционных отношений между двумя странами.