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РИА Новости

Россия и Япония планируют ряд контрактов в энергетике, заявил Новак

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Россия и Япония планируют подписать ряд контрактов в энергетике в рамках визита президента России Владимира Путина в Осаку, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам заседания российско-японского консультационного энергетического совета.
"Будет ряд новых проектов, будут на полях подписаны несколько контрактов, договоров на полях G20", - сказал Новак.
Он отметил, что перспективными направлениями сотрудничества является участие японских компаний в перегрузочном комплексе СПГ, в развитии водородной энергетики, в сфере возобновляемых источников энергии.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко также отметил, что сфера энергетики вносит большой вклад в развитие внешнеторговых и инвестиционных отношений между двумя странами.
"Я рассчитываю, что и в дальнейшем под нашим общим личным руководством удастся создать еще больший объём результатов в энергетике, чтобы эти плоды, эти результаты принесли благо всем гражданам наших стран", - сказал Сэко на заседании совета.
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Большая двадцаткаАлександр НовакОсака (город)ЯпонияРоссияЭкономика
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