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РИА Новости
Культура

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" начинается в Тульской области

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФестиваль "Дикая Мята". День первый
Фестиваль Дикая Мята. День первый
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Трехдневный музыкальный фестиваль "Дикая мята" пройдет с 28 по 30 июня в Тульской области. Всего будет около 100 концертов, выступят "Мумий Тролль", британские звезды 90-х Primal Scream, рэпер Баста, Дельфин, певица Монеточка и многие другие, сообщила пресс-служба фестиваля.

Фестиваль пройдет на трех сценах. "Сирена", на которой мы собираем артистов со всего мира, вторая большая сцена "Титана", посвященная инди- и электронной музыке, и третья - посвященная року, альтернативе и хип-хопу", - приводит пресс-служба слова генпродюсера фестиваля Андрея Клюкина.

Хедлайнеры фестиваля Баста, Primal Sсream, "Мумий Тролль", Монеточка, The Hatters и другие выступят на сцене "Сирена".
В этом году организаторы анонсировали ночную программу в пятницу на сцене Titana с 23.00 до трех ночи. Одним из самых ожидаемых событий на электронной сцене станет выступление популярного корейского диджея Kirara - первое в России. Закроет первую ночь фестиваля группа Cut'N'Bass - одни из самых ярких представителей андеграунд-сцены Тель-Авива. Выступление Дельфина со специальным фестивальным сетом состоится ночью в субботу.
На фестивале также выступят Dubioza Kolektiv, "Тараканы!", The Great Machine, "кАчевники", James Leg, Нейромонах Феофан, DaKooka, "Кирпичи", Sirotkin, The Blind Suns, "Марлины", Lola Marsh, Messer Chups, Caleb Hawley и Junkyard Storytellaz.
Певица MARUV
23 июня, 08:00
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