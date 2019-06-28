Музыкальный фестиваль "Дикая мята" начинается в Тульской области

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Трехдневный музыкальный фестиваль "Дикая мята" пройдет с 28 по 30 июня в Тульской области. Всего будет около 100 концертов, выступят "Мумий Тролль", британские звезды 90-х Primal Scream, рэпер Баста, Дельфин, певица Монеточка и многие другие, сообщила пресс-служба фестиваля.

Фестиваль пройдет на трех сценах. "Сирена", на которой мы собираем артистов со всего мира, вторая большая сцена "Титана", посвященная инди- и электронной музыке, и третья - посвященная року, альтернативе и хип-хопу", - приводит пресс-служба слова генпродюсера фестиваля Андрея Клюкина.

Хедлайнеры фестиваля Баста, Primal Sсream, "Мумий Тролль", Монеточка, The Hatters и другие выступят на сцене "Сирена".

В этом году организаторы анонсировали ночную программу в пятницу на сцене Titana с 23.00 до трех ночи. Одним из самых ожидаемых событий на электронной сцене станет выступление популярного корейского диджея Kirara - первое в России. Закроет первую ночь фестиваля группа Cut'N'Bass - одни из самых ярких представителей андеграунд-сцены Тель-Авива. Выступление Дельфина со специальным фестивальным сетом состоится ночью в субботу.