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РИА Новости

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

Вчера, 11:36
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.
Соответствующий документ Владимир Путин подписал 17 июня.
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Так, с 28 июня ужесточается наказание, если дорожно-транспортное происшествие привело к причинению тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок составлял четыре года).
В том случае, если в результате аварии погиб человек, виновному водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы (было — от двух до семи лет).
Если ДТП повлекло гибель двух или более человек — от восьми до 15 лет (ранее — от четырех до девяти лет).
Кроме того, ужесточилось наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Соответствующие изменения вносятся в статью 263 Уголовного кодекса.
Также к категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
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"Закон давно был необходим"

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в разговоре с РИА Новости заявил, что закон давно был необходим, однако без профилактических мер проблему пьяниц за рулем он не решит.

"Ведь пьяный человек мало соображает и не осознает, что сядет на много лет в случае аварии. Поэтому нужно заниматься прежде всего предупреждением подобных преступлений", — сказал собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что необходимо увеличить число сотрудников ГИБДД на улицах и проводить регулярные профилактические рейды.
В свою очередь, адвокат Дарья Евменина также поддержала ужесточение наказания за "пьяные" аварии со смертельным исходом.

"Считаю, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения в принципе недопустимо. Характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных по вине пьяных водителей, оправдывает ужесточение ответственности, предусмотренной уголовным кодексом", — подытожила она.

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РоссияОбщество
Популярные комментарии
А к "слугам народа" этот закон будет применяться?
28 июня, 12:09
Giz Less
1801002
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