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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО одного из фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе"

Вчера, 11:32
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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Самарский районный суд в пятницу продлил заключение под стражу гендиректора "Петронефть Актив" Владимира Жоголева, одного из 13 фигурантов уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Жоголеву... до 30 сентября 2019 года", - огласила решение судья.
Позднее аналогичный вопрос будет рассмотрен по двум другим арестованным фигурантам - гендиректору компании "Нефтеперевалка" Светлане Балабай и ее заму Рустаму Хуснутдинову. Остальные фигуранты помещены под менее строгие меры пресечения или же арестованы заочно.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Вчера, 10:52
С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, сейчас они возобновились, но очистка нефтепровода окончательно не завершена. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти - а официально он еще не назван - будет "Транснефть".
По мнению следствия, подозреваемые украли нефть на сумму не менее миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в нефтепровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.
Как сообщил сегодня утром журналистам адвокат одного из фигурантов Дмитрий Натариус, в уголовном деле уже 13 подозреваемых и обвиняемых.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Вчера, 09:53
Адвокат сообщил об увеличении числа фигурантов дела о загрязнении "Дружбы"
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"РоссияПроисшествия
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