Суд оставил в СИЗО одного из фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе"

САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Самарский районный суд в пятницу продлил заключение под стражу гендиректора "Петронефть Актив" Владимира Жоголева, одного из 13 фигурантов уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Жоголеву... до 30 сентября 2019 года", - огласила решение судья.

Позднее аналогичный вопрос будет рассмотрен по двум другим арестованным фигурантам - гендиректору компании "Нефтеперевалка" Светлане Балабай и ее заму Рустаму Хуснутдинову. Остальные фигуранты помещены под менее строгие меры пресечения или же арестованы заочно.

Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, сейчас они возобновились, но очистка нефтепровода окончательно не завершена. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти - а официально он еще не назван - будет "Транснефть".

По мнению следствия, подозреваемые украли нефть на сумму не менее миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в нефтепровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.