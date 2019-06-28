Зюганова наградили почетной грамотой за заслуги в законотворчестве

"За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную службу наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации члена комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Зюганова Геннадия Андреевича", - говорится в документе.

Долгие годы возглавляющему КПРФ Геннадию Зюганову в среду исполнилось 75 лет. В тот день перед заседанием Госсовета в Кремле Медведев поздравил его с юбилеем, пожелал здоровья и выразил надежду, что "и дальше мы будем трудиться на благо нашей страны". На это Зюганов отметил, что КПРФ готова к диалогу и рассчитывает на востребованность ее программ.