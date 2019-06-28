Зюганова наградили почетной грамотой за заслуги в законотворчестве

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил почётной грамотой правительства лидера КПРФ, депутата Госдумы Геннадия Зюганова за заслуги в законотворческой деятельности, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную службу наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации члена комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Зюганова Геннадия Андреевича", - говорится в документе.
Долгие годы возглавляющему КПРФ Геннадию Зюганову в среду исполнилось 75 лет. В тот день перед заседанием Госсовета в Кремле Медведев поздравил его с юбилеем, пожелал здоровья и выразил надежду, что "и дальше мы будем трудиться на благо нашей страны". На это Зюганов отметил, что КПРФ готова к диалогу и рассчитывает на востребованность ее программ.
В самом начале заседания Госсовета Зюганова поздравил президент России Владимир Путин. Он подарил ему раритетное издание с материалами съезда КПСС и картину с изображением Кремля. А спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду презентовал лидеру КПРФ труды Ленина и отметил роль Зюганова в политической жизни России.
26 июня, 12:35Володин подарил Зюганову на юбилей труды Ленина