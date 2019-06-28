В СЖР прокомментировали обстрел журналистов на окраине Донецка

"Оценивать эту ситуацию нельзя иначе как кроме преступления, потому что обстрел журналистов, атака на журналистов, попытка убийства журналистов - это прямая атака на свободу слова. Это прямая атака на возможность журналистов исполнять свой профессиональный долг, то есть доносить до людей информацию о том, что происходит в горячей точке", - сказал Шафир РИА Новости.

"Того, что обстрел велся целенаправленно, исключать нельзя. Естественно, у нас нет точных данных ни у кого от стороны, которая вела обстрел. Исключать этого нельзя, потому что мы были уже неоднократно свидетелями того, что и в горячих точках, и в разных в том числе в ходе конфликта на Донбассе велась, можно так сказать, охота на журналистов, и приводило это к трагическим последствиям, гибели в том числе съемочной группы ВГТРК в 2014 году" - сказал Шафир, отметив, что сейчас, безусловно, можно порадоваться, что никто из журналистов не пострадал.