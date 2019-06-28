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РИА Новости

В СЖР прокомментировали обстрел журналистов на окраине Донецка

Вчера, 11:25
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир назвал обстрел журналистов под Донецком преступлением и прямой атакой на свободу слова, не исключив, что обстрел мог вестись целенаправленно.
Группа журналистов, включая фотокорреспондента РИА Новости Александра Гаюка, попала под обстрел со стороны украинских силовиков на окраине Донецка в четверг вечером.
"Оценивать эту ситуацию нельзя иначе как кроме преступления, потому что обстрел журналистов, атака на журналистов, попытка убийства журналистов - это прямая атака на свободу слова. Это прямая атака на возможность журналистов исполнять свой профессиональный долг, то есть доносить до людей информацию о том, что происходит в горячей точке", - сказал Шафир РИА Новости.
Он добавил, что поскольку это уже не первая атака на журналистов в Донбассе, то нельзя исключать того, что она велась целенаправленно.
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"Того, что обстрел велся целенаправленно, исключать нельзя. Естественно, у нас нет точных данных ни у кого от стороны, которая вела обстрел. Исключать этого нельзя, потому что мы были уже неоднократно свидетелями того, что и в горячих точках, и в разных в том числе в ходе конфликта на Донбассе велась, можно так сказать, охота на журналистов, и приводило это к трагическим последствиям, гибели в том числе съемочной группы ВГТРК в 2014 году" - сказал Шафир, отметив, что сейчас, безусловно, можно порадоваться, что никто из журналистов не пострадал.
Шафир также выразил надежду, что в будущем российские журналисты больше не будут сталкиваться с подобными ситуациями.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассСоюз журналистов РоссииДонецк (Донецкая область)В мире
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