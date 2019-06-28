Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T11:24Z
https://ria.ru/20190628/1556003940.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пакистан продлил запрет на полеты индийских рейсов над территорией страны

Вчера, 11:24
134
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) продлило запрет на использование воздушного пространства страны для коммерческих рейсов в Индию и из нее до 12 июля, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на сообщение ведомства.
Установленное ранее ограничение действовало до 28 июня. Это не позволяло гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Необходимость облетать территорию Исламской Республики существенно увеличила полетное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, вынудив ряд из них отменить свои рейсы.
13 июня 2019. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
13 июня, 09:36
Пакистан надеется улучшить отношения с Индией во время нового срока Моди
В конце февраля Пакистан закрыл воздушное пространство страны для коммерческих рейсов. Это произошло после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших авиапространство страны в спорном регионе Кашмир. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана регулярно продлевали с периодичностью примерно раз в две недели.
В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.
000010
ПакистанИндияВ мире
Рекомендуем
Делегация СБ ООН посетит Багдад в рамках поддержки Ирака
РИА
Новости
В Афганистане пять человек пострадали при взрывах, сообщили СМИ
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангелой Меркель
Меркель и Си Цзиньпин выступили за сохранение ядерной сделки по Ирану
В Иране назвали слова спецпредставителя США об эффективности санкций шуткой
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати
Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
Передовые позиции сирийской армии на передовых позициях в районе Алеппо
В Сирии арестовали итальянского боевика ИГ*
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран призвал США отказаться от химического оружия
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части
Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
США ввели санкции против сына Мадуро
ПВО армии Хафтара сбили беспилотник сил ПНС у Триполи
Иран подтвердил, что остается в рамках СВПД
В Брюсселе почтили память погибших во время терактов
В Бельгии завершилось следствие по терактам в Брюсселе
Военные в Ливии
Спецпосланник ООН заявил о возвращении сторон конфликта в Ливии к диалогу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
Лента новостейМолния