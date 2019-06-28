Пакистан продлил запрет на полеты индийских рейсов над территорией страны

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) продлило запрет на использование воздушного пространства страны для коммерческих рейсов в Индию и из нее до 12 июля, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на сообщение ведомства.
Установленное ранее ограничение действовало до 28 июня. Это не позволяло гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Необходимость облетать территорию Исламской Республики существенно увеличила полетное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, вынудив ряд из них отменить свои рейсы.
В конце февраля Пакистан закрыл воздушное пространство страны для коммерческих рейсов. Это произошло после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших авиапространство страны в спорном регионе Кашмир. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана регулярно продлевали с периодичностью примерно раз в две недели.
В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.