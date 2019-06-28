СК возбудил дело после гибели трех полицейских в ДТП под Ульяновском

Ранее УМВД по Ульяновской области сообщало, что в пятницу ночью на 124-м километре федеральной дороги "Ульяновск – Димитровград – Самара " возле села Елховый Куст Новомалыклинского района Ульяновской области произошло ДТП, в котором три человека погибли и два пострадали. По информации УМВД, водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованной на обочине машиной DAF. Позже пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Тимофей Гончарук сообщил, что в ДТП погибли трое сотрудников МВД, которые возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Самару.