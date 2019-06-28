Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью

"Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", - заявил Ляшенко в пятницу на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".