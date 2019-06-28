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РИА Новости

Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью

Вчера, 11:21
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия намерена обратиться в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба", заявил в пятницу вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
"Что касается упущенной выгоды, здесь очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", - заявил Ляшенко в пятницу на совместном заседании двух палат белорусского парламента.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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Игорь ЛяшенкоТранснефтьБелоруссияРоссияЭкономика
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