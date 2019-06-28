Объявлены лауреаты конкурса Чайковского

МОСКВА, 28 июня – РИА Новости. Стали известны результаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, сообщается на официальном сайте фестивале.
В четырех номинациях (скрипка, сольное пение (женщины), медные духовые инструменты и деревянные духовые инструменты) победителями стали участники из России.
Лауреатами первой, второй и третьей премий стали:
Фортепиано: I премия — Александр Канторов (Франция), II премия — Дмитрий Шишкин (Россия) и Мао Фудзита (Япония), III премия — Алексей Мельников (Россия), Кеннет Броберг (США) и Константин Емельянов (Россия)
Скрипка: I премия — Сергей Догадин (Россия), II премия — Марк Бушков (Бельгия), III премия — Ким Донгюнь (Южная Корея)
Виолончель: I премия — Златомир Фанг (США), II премия — Сантьяго Каньон-Валенсия (Колумбия)
III премия — Анастасия Кобекина (Россия)
Сольное пение (мужчины): I премия — Александрос Ставракакис (Греция), II премия — Ким Гихун (Южная Корея), III премия — Мигран Агаджанян (Россия), специальный приз памяти Дмитрия Хворостовского — Владислав Куприянов (Россия)
Сольное пение (женщины): I премия — Мария Баракова (Россия), II премия — Айгуль Хисматуллина (Россия), III премия — Мария Мотолыгина (Россия)
Медные духовые инструменты: I премия — Алесей Лобиков (Россия, тромбон) и Юнь Цзэн (Китай, валторна), II премия — Федор Шагов (Россия, туба), III премия — Феликс Дерво (Франция, валторна)
Деревянные духовые инструменты: I премия — Матвей Демин (Россия, флейта), II премия — Джойди Бланко (Венесуэла, флейта), III премия — Алессандро Беверари (Италия, кларнет)
XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского в этом году проходит в c 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге. Впервые в нем принимают участие исполнители на духовых инструментах.