В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 28 апр - РИА Новости. Подразделения министерства обороны Казахстана полностью очистили город Арысь на юге страны, где на арсенале воинской части произошли взрывы боеприпасов, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства республики.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.

"Город Арысь подразделениями министерства обороны полностью очищен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве обороны отметили, что с "завершением очистки территории возобновлено движение поездов во всех направлениях со станции Арыс-1 и Арыс-2".