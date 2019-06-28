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РИА Новости

В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части

Вчера, 11:18
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 28 апр - РИА Новости. Подразделения министерства обороны Казахстана полностью очистили город Арысь на юге страны, где на арсенале воинской части произошли взрывы боеприпасов, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства республики.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.
"Город Арысь подразделениями министерства обороны полностью очищен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве обороны отметили, что с "завершением очистки территории возобновлено движение поездов во всех направлениях со станции Арыс-1 и Арыс-2".
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
24 июня, 14:40
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"Собрано свыше 6000 фрагментов боеприпасов, которые в последующем были вывезены на безопасную территорию. Организованы мобильные инженерно-саперные посты, для того чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов. В настоящее время, личный состав военнослужащих помогает жителям Арыси заселяться по своим домам. Группа военных психологов осуществляет комплекс мероприятий, в том числе проводит консультации с населением", - сообщили в министерстве обороны.
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Пожар в воинской части в КазахстанеВ мире
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