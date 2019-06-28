Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Россия, Индия и Китай могли бы вместе выступить за реформирование МВФ и сохранение универсальной роли ВТО как основополагающей торговой структуры, убежден президент РФ Владимир Путин.

По его словам, согласование в формате тройки РИК подходов по наиболее значимым вопросам повестки дня деятельности ключевых международных организаций, таких как ООН, БРИКС, ШОС и G20, приносит хорошую отдачу.

"Как представляется, наши государства могли бы, например, совместно выступить в пользу укрепления авторитета Всемирной торговой организации и сохранения ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли", - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи лидеров РФ, Индии и Китая на полях саммита "большой двадцатки".

"Другая важная задача - вместе поддержать усилия по реформированию Международного валютного фонда", - добавил российский лидер.