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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Россия, Индия и Китай могли бы вместе выступить за реформирование МВФ и сохранение универсальной роли ВТО как основополагающей торговой структуры, убежден президент РФ Владимир Путин.
По его словам, согласование в формате тройки РИК подходов по наиболее значимым вопросам повестки дня деятельности ключевых международных организаций, таких как ООН, БРИКС, ШОС и G20, приносит хорошую отдачу.
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати
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"Как представляется, наши государства могли бы, например, совместно выступить в пользу укрепления авторитета Всемирной торговой организации и сохранения ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли", - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи лидеров РФ, Индии и Китая на полях саммита "большой двадцатки".
"Другая важная задача - вместе поддержать усилия по реформированию Международного валютного фонда", - добавил российский лидер.
Он отметил, что в более широком плане сотрудничество в формате РИК "могло бы стать примером для создания современного справедливого многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимных санкций".
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Саммит G20 в ОсакеБРИКСМВФВладимир ПутинКитайООНЯпонияРоссияВ мире
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