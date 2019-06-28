Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия оценивает в 20 миллионов долларов потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре в результате загрязнения хлоридами российской нефти в трубопроводе "Дружба", заявил в пятницу вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. По величине оборудования, которое уже вышло из строя и отставлено, эта сумма эквивалента 20 миллионам долларов", - заявил Ляшенко в пятницу на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

По словам вице-премьера, в августе предусмотрен плановый капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, во время которого белорусская сторона "системно проанализирует все технологические системы и оборудование".

"Мы получим уже удостоверенную полную опись. Российская сторона об этом уведомлена. На Мозырском НПЗ есть и российский акционер, который также заинтересован в положительных результатах работы и возмещении ущерба, он не относится к системе "Транснефти". Поэтому здесь есть абсолютное понимание, что ущерб освидетельствован соответствующей комиссией и суммы будут предъявлены к возмещению", - сказал вице-премьер республики.

Мозырский НПЗ введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994 году. В уставном фонде доля Госкомитета по имуществу Белоруссии составляет 42,76%, ОАО "НГК "Славнефть" - 42,58%, ООО "МНПЗ плюс" - 12,25%, физических лиц - 2,41%. Основные виды деятельности завода - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.