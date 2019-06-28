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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита Группы двадцати.
Первая и единственная встреча с Мэй у Путина состоялась в 2016 году, когда она заняла пост премьер-министра.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что встреча Путина и Мэй крайне важна, поскольку в двусторонних отношениях накопилось много противоречий.
По его словам, российская сторона будет только приветствовать, если на встрече удастся найти возможности для налаживания сотрудничества двух стран.
При этом представитель канцелярии британского правительства заявил, что встреча Путина и Мэй не будет означать нормализации отношений двух стран.
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По данным газеты Independent, Мэй на встрече с Путиным на полях осакского саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери.
Отношения РФ и Британии в 2018 году резко ухудшились. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
Путин ранее высказался на тему отставки Мэй. Он говорил, что готов работать с любым британским премьером, но при этом назвал странной систему избрания премьер-министра Великобритании, когда на этот пост человек приходит с помощью "партийной тусовки".
В Кремле же, говоря об отношениях Москвы и Лондона в период премьерства Мэй, отметили, что время ее нахождения на должности не запомнилось вкладом в развитие отношений между странами. "К сожалению, не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие отношений с Россией, скорее, наоборот", - говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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